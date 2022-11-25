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Специалист дала советы по выбору искусственной елки

Эксперт Ольховик: при выборе новогодней елки сперва стоит определиться с ее внешним видом
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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Эксперт Ирина Ольховик дала советы по выбору искусственной новогодней елки.

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В беседе с Pravda.Ru 24 ноября специалист указала на то, что сначала нужно определиться с внешним видом елки. Она пояснила, что искусственные ели делают из пленки ПХВ, а при изготовлении искусственной сосны используют специальную леску. Также есть литые елки, они самые дорогие, поскольку каждая веточка заливается в отдельной форме. Деревья из алюминиевого каркаса с использованием ПВХ — самые дешевые.

При покупке новогодней елки, по словам эксперта, стоит обязательно проверить изделие на прочность — к примеру, подергать короткие иголки (они не должны остаться в руке).

Также нелишним будет провести рукой против «роста» иголок — после такого «поглаживания» они должны расправиться и принять прежний вид.

Ольховик уточнила, что искусственные ели уже имеют огнезащитную пропитку, пишет RT.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал советы аллергикам перед установкой искусственной елки. По его словам, перед установкой такую ель следует помыть и дать ей обсохнуть.

«Чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями — пылевыми клещами», — приводит его слова телеканал «360».

Также он посоветовал чаще проветривать помещение, не подходить и не трогать дерево.

25 ноября главный координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков рассказал сайту aif.ru, как власти будут бороться с вырубкой елок к Новому году. По его словам, в основном браконьеров ловят благодаря совместных рейдов лесничих и инспекторов ГИБДД. В Рослесинфорге в свою очередь рассказали о законном способе самому срубить елку к Новому году. Для этого надо обратиться в любое лесничество.

В декабре прошлого года лесные инспекторы выявили 240 нарушений правил заготовки елей и других хвойных деревьев к Новому году.

Также 25 ноября россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку елки. Как рассказала юрист Европейской юридической службы Юлия Цын, согласно п. 23.2 ПДД, перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза для того, чтобы избежать его падения и создания помех для движения на дороге. Кроме того, она посоветовала при покупке елки попросить документы у продавца. По ее словам, подойдет даже расписка. Юрист уточнила, что эти документы могут понадобиться в случае остановки сотрудниками ГИБДД.

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