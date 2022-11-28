События недели: взрывы в Иерусалиме, скандалы на ЧМ и Рождество в Виндзоре
События недели: взрывы в Иерусалиме, скандалы на ЧМ и Рождество в Виндзоре
2022-11-25 14:32:35
2022-11-25 14:32:35
2022-11-25 14:32:35
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
В результате землетрясения на индонезийском острове Ява 21 ноября погибло более 300 человек, больше двух десятков числятся пропавшими без вести. Главные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jia Haocheng
В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. В сборной Бразилии в разгар мундиаля произошла вспышка вирусной инфекции, власти Катара продолжают критиковать за многочисленные запреты, связанные с местными культурными традициями, а те в свою очередь пообещали после завершения ЧМ внести Португалию в черный список из-за высказываний президента страны о правах человека
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
В Георгиевском зале Виндзорского замка установили рождественскую елку
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Фото: REUTERS/Institute of Volcanology and Seismology of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences/Yuri Demyanchuk
На Камчатке ожил вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла на высоту около 5 км, по его склонам стекает лава
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Фото: Global look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
Полсотни человек получили ранения в результате землетрясения в турецкой провинции Дюздже
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Фото: REUTERS/Esa Alexander
Пожар уничтожил в поселке Масифумилеле, расположенном на окраине южноафриканского Кейптауна, более тысячи домов
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
В Иерусалиме 23 ноября прогремели два взрыва на автобусных остановках — один человек погиб, более 20 были ранены
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
На полигоне в Калининграде прошли учения морских пехотинцев в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
На территории воинской части в Забайкалье состоялась торжественная церемония открытия памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине
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Фото: REUTERS/Stringer
У греческого острова Крит 22 ноября прошла масштабная операция по спасению судна с мигрантами. В спасательной операции были задействованы фрегат греческих ВМС, два итальянских рыболовецких судна, танкер и два грузовых судна
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
После пожара в многоэтажном жилом доме в китайском городе Урумчи, где погибли 10 человек, люди вышли на акции протеста с критикой продолжающихся антиковидных ограничений
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
На Новопесчаной улице в Москве появился памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
На Манхэттене 24 ноября в честь Дня благодарения прошел традиционный парад надувных фигур сети универмагов Macy's. Участники ждут начала шествия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
В конце матча Кубка России произошла массовая драка игроков «Зенита» и «Спартака»
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
Лебеди, живущие на озере Альстер в центре Гамбурга, отправились на зимнюю квартиру, расположенную на Мельничном пруду в районе Эппендорф
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Фото: REUTERS/Claudia Morales
Фермеры в Боливии молятся о дожде — во многих районах страны объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи, которая, по прогнозам метеорологов, продлится до 2023 года
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Фото: REUTERS/Yves Herman
После поражения Бельгии на ЧМ в матче с Марокко в нескольких бельгийских и нидерландских городах начались уличные беспорядки — фанаты переворачивали и поджигали машины, громили витрины
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Фото: REUTERS/Florion Goga
Сильные ливни на Балканах привели к наводнениям, в Албании два человека пропали без вести
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
В станице Луганской открыли восстановленный памятник князю Игорю, из-за регулярных обстрелов он был разрушен более чем на 70%
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