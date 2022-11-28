События недели: взрывы в Иерусалиме, скандалы на ЧМ и Рождество в Виндзоре

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. В сборной Бразилии в разгар мундиаля произошла вспышка вирусной инфекции, власти Катара продолжают критиковать за многочисленные запреты, связанные с местными культурными традициями, а те в свою очередь пообещали после завершения ЧМ внести Португалию в черный список из-за высказываний президента страны о правах человека