Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

События недели: взрывы в Иерусалиме, скандалы на ЧМ и Рождество в Виндзоре

Что важного произошло в мире за последние дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
В результате землетрясения на индонезийском острове Ява 21 ноября погибло более 300 человек, больше двух десятков числятся пропавшими без вести. Главные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: Global Look Press/Xinhua/Jia Haocheng
В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. В сборной Бразилии в разгар мундиаля произошла вспышка вирусной инфекции, власти Катара продолжают критиковать за многочисленные запреты, связанные с местными культурными традициями, а те в свою очередь пообещали после завершения ЧМ внести Португалию в черный список из-за высказываний президента страны о правах человека
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
В Георгиевском зале Виндзорского замка установили рождественскую елку
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Institute of Volcanology and Seismology of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences/Yuri Demyanchuk
На Камчатке ожил вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла на высоту около 5 км, по его склонам стекает лава
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: Global look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
Полсотни человек получили ранения в результате землетрясения в турецкой провинции Дюздже
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Esa Alexander
Пожар уничтожил в поселке Масифумилеле, расположенном на окраине южноафриканского Кейптауна, более тысячи домов
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
В Иерусалиме 23 ноября прогремели два взрыва на автобусных остановках — один человек погиб, более 20 были ранены
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
На полигоне в Калининграде прошли учения морских пехотинцев в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
На территории воинской части в Забайкалье состоялась торжественная церемония открытия памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Stringer
У греческого острова Крит 22 ноября прошла масштабная операция по спасению судна с мигрантами. В спасательной операции были задействованы фрегат греческих ВМС, два итальянских рыболовецких судна, танкер и два грузовых судна
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Thomas Peter
После пожара в многоэтажном жилом доме в китайском городе Урумчи, где погибли 10 человек, люди вышли на акции протеста с критикой продолжающихся антиковидных ограничений
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
На Новопесчаной улице в Москве появился памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
На Манхэттене 24 ноября в честь Дня благодарения прошел традиционный парад надувных фигур сети универмагов Macy's. Участники ждут начала шествия
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
В конце матча Кубка России произошла массовая драка игроков «Зенита» и «Спартака»
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
Лебеди, живущие на озере Альстер в центре Гамбурга, отправились на зимнюю квартиру, расположенную на Мельничном пруду в районе Эппендорф
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Claudia Morales
Фермеры в Боливии молятся о дожде — во многих районах страны объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи, которая, по прогнозам метеорологов, продлится до 2023 года
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Yves Herman
После поражения Бельгии на ЧМ в матче с Марокко в нескольких бельгийских и нидерландских городах начались уличные беспорядки — фанаты переворачивали и поджигали машины, громили витрины
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Florion Goga
Сильные ливни на Балканах привели к наводнениям, в Албании два человека пропали без вести
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
В станице Луганской открыли восстановленный памятник князю Игорю, из-за регулярных обстрелов он был разрушен более чем на 70%
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022