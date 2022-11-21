События недели: взрыв на Сахалине, протесты в Черногории и возвращение Трампа

18 ноября КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела 1000 километров с максимальной высотой примерно 6100 километров и наивысшей скоростью в 22 Маха, в 22 раза превышающей скорость звука, и упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что она была запущена по навесной траектории, а при пуске по обычной траектории смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США