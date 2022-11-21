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События недели: взрыв на Сахалине, протесты в Черногории и возвращение Трампа

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: МЧС РФ
В поселке Тымовское на Сахалине за сутки произошло сразу два крупных ЧП: 19 ноября в многоквартирном жилом доме взорвался газ, в результате обрушились с первого по пятый этажи, погибли девять человек, в том числе четверо детей, после полуночи загорелся деревянный многоквартирный дом, всех жильцов удалось эвакуировать, площадь пожара составила 400 кв. м. Самые важные события последних дней — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В Лужниках прошла церемония прощания с легендарным фигуристом, президентом Федерации фигурного катания России Александром Горшковым, который скончался 17 ноября
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Фото: REUTERS/Pool/Willy Kurniawan
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в саммите «большой двадцатки» на Бали, где встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главой МИД Китая Ван И, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем
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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Запасы воды в реке Колорадо и двух крупнейших водохранилищах страны, которые она питает, — озерах Мид и Пауэлл — продолжают сокращаться из-за изменения климата
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Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
У здания парламента в черногорской Подгорице прошла акция протеста с требованием досрочных всеобщих выборов и отставки действующего правительства во главе с Дританом Абазовичем. «Мы здесь за Черногорию, за Европейский союз! Мы хотим выборов», — скандировали митингующие, размахивая национальными флагами, а также флагами Евросоюза и Соединенных Штатов
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Дед Мороз отметил свой день рождения в усадьбе столичного парка «Кузьминки»
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Фото: REUTERS/KCNA
18 ноября КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела 1000 километров с максимальной высотой примерно 6100 километров и наивысшей скоростью в 22 Маха, в 22 раза превышающей скорость звука, и упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что она была запущена по навесной траектории, а при пуске по обычной траектории смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США
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Фото: REUTERS/Henry Romero
В мексиканском городе Леон прошел традиционный Международный фестиваль воздушных шаров
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
В Москве в воскресенье загорелось двухэтажное здание цветочного склада на Комсомольской площади. Выяснилось, что с наступлением темноты это заведение превращалось в ночной клуб. В результате ЧП погибли семь человек
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Фото: РИА Новости/Родион Прока
В Кишиневе продолжаются акции протеста оппозиции, обвиняющей действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии. Президент страны Майя Санду заявила, что гражданам это зимой придется тратить до 65% доходов на оплату счетов за электроэнергию и газ
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Фото: REUTERS/Joe Rimkus Jr.
NASA после нескольких переносов наконец запустило ракету-носитель Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1. Корабль должен пробыть на орбите несколько недель, а затем приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии. Тестовый полет должен показать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В Донецке в День ракетных войск и артиллерии открыли памятник герою России, подполковнику армии ДНР Ольге Качуре, погибшей при выполнении боевой задачи
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
Активисты группы «Последнее поколение» облили краской здание государственного банка Италии Cassa Depositi e Prestiti в Риме, а затем приклеились к нему, чтобы подчеркнуть необходимость борьбы с климатическим кризисом
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan
20 ноября в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу. Торжественная церемония открытия длилась около 30 минут и по зрелищности не уступала олимпийской. На поле вышли все талисманы чемпионатов мира, в том числе и российский Забивака — маскот ЧМ-2018
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Фото: REUTERS
В приграничном с Украиной польском селе Пшеводов 15 ноября упали некие ракеты, в результате на зерносушилке погибли два человека. Украина и Польша сразу же обвинили в случившемся Россию и призвали принять меры, однако американский президент назвал это маловероятным и заявил, что это была ракета украинских ПВО. Российское Минобороны заявило, что в это время никаких ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп объявил, что снова будет баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Казахстане состоялись внеочередные выборы президента. По предварительным данным, главой государства остается Касым-Жомарт Токаев
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