В Госдуме назвали хорошим примером отказ Грузии вводить санкции против России

Отказ Грузии вводить антироссийские санкции является хорошим примером для международных отношений. Об этом 25 ноября заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.

Ранее генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться, передает его слова Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Это хороший, позитивный пример для международных отношений как для соседних с нами стран, так и для любой страны, где бы она ни была. Это не просто позиция, связанная с невведением санкций, но и определенная готовность вместе с нами противостоять каким-то вторичным санкциям, если таковые последуют за то, что страна придерживается своего рода экономического нейтралитета», — приводит слова Наумова «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат добавил, что, «несмотря на все сложности в прошлых отношениях», нужно стимулировать развитие товарооборота между Россией и Грузией.

В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил грузинское правительство в отказе вводить антироссийские санкции.

В начале апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами народа.

Кроме того, в мае Грузия отказалась выполнять требования Киева открыть «второй фронт» против России и поставить Киеву вооружения.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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