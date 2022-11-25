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В Госдуме назвали хорошим примером отказ Грузии вводить санкции против России

Депутат Наумов об отказе Грузии вводить антироссийские санкции: это хороший, позитивный пример
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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Отказ Грузии вводить антироссийские санкции является хорошим примером для международных отношений. Об этом 25 ноября заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.

Ранее генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что единственной пострадавшей стороной от введения антироссийских санкций стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться, передает его слова Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Это хороший, позитивный пример для международных отношений как для соседних с нами стран, так и для любой страны, где бы она ни была. Это не просто позиция, связанная с невведением санкций, но и определенная готовность вместе с нами противостоять каким-то вторичным санкциям, если таковые последуют за то, что страна придерживается своего рода экономического нейтралитета», — приводит слова Наумова «Дума ТВ» для «Известий».

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Депутат добавил, что, «несмотря на все сложности в прошлых отношениях», нужно стимулировать развитие товарооборота между Россией и Грузией.

В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил грузинское правительство в отказе вводить антироссийские санкции.

В начале апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами народа.

Кроме того, в мае Грузия отказалась выполнять требования Киева открыть «второй фронт» против России и поставить Киеву вооружения.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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