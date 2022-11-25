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Росавтодор подготовил федеральные трассы к зиме

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Для обслуживания зимой федеральных дорог компания планирует задействовать 12 527 единиц дорожной техники. Об этом 25 ноября Федеральное дорожное агентство Росавтодор отчиталось в своем официальном Telegram-канале.

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«Мы проверили состояние систем водоотведения, элементов обустройства дорог и мостов, а также загодя подготовили нужные объемы холодного асфальтобетона для устранения возможных повреждений на дорогах», — сообщили в агентстве.

Для быстрого реагирования на дорожную ситуацию компания разместила вдоль трасс более 1,5 тыс. метеостанций. С их помощью можно спрогнозировать предстоящий снегопад за четыре часа и успеть заранее обработать проезжую часть противогололедными материалами.

На предстоящий зимний период заготовлено в общей сложности более 133 тыс. т жидких реагентов, 804 тыс. куб. м песка и 4,7 млн т песко-соляной смеси. В Росавтодоре особо отметили, что она не опасна для окружающей среды.

13 октября заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов сообщил, что до конца 2024 года в РФ будет капитально отремонтировано 3194 км федеральных трасс. По словам замруководителя Росавтодора, в ходе реконструкции эти дороги будут расширены до четырех полос — по две в каждом направлении. Кроме того, на них появятся разделительные барьеры. Разделение потоков барьерами позволит уменьшить число ДТП на федеральных трассах и снизить тяжесть их последствий.

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