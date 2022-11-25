В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в данный момент нет точных сроков оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, пишет 25 ноября «РИА Новости».
«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — подчеркнул он.
Ранее, 14 ноября, Песков сообщил о том, что оглашение послания Путина Федеральному собранию планируется провести до конца года.
До этого, 11 ноября, Песков сообщил, что работа над посланием Федеральному собранию уже ведется.
9 ноября представитель Кремля указал, что оглашение послания и проведение прямой линии зависят от рабочего графика Путина.
Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным мероприятием. В предыдущий раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.