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ФАС удовлетворила ходатайство о приобретении российского бизнеса KFC

ФАС удовлетворила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 25 ноября удовлетворила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса сети ресторанов KFC.

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Согласно сделке, приобретатель получит в собственность 70 ресторанов, а также станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов.

Компания «Смарт Сервис» намерена приобрести у кипрского предприятия Cyprus Caramel Restaurants Limited 100% долей в уставном капитале ООО Yum! Restaurants International Russia & CIS, которой принадлежит KFC. После заключения сделки рестораны сети и партнерские заведения продолжать работать под брендом Rostic's.

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны», — говорится в сообщении ФАС в Telegram-канале.

Как заключила в ходе рассмотрения ходатайства ФАС, сделка не влияет на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний.

О том, что новым владельцем бизнеса станет локальный франчайзинговый оператор KFC — компания «Смарт Сервис» под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова, стало известно 24 октября. Как написало издание «Коммерсант», ссылаясь на источник, к открытию готовится около 70 ресторанов под обновленным брендом Rostic's. Их поэтапный запуск запланирован в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе с декабря.

В начале августа Yum! Brands сообщила, что находится на последних стадиях передачи прав собственности на рестораны KFC в РФ, а также в июне завершила передачу прав собственности на бизнес Pizza Hut. Отмечалось, что рестораны ожидает ребрендинг.

Компания 8 марта объявила о приостановке инвестиций и развития в России.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

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