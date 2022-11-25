Отказ Киева от ряда территорий позволит сохранить Украину как независимое государство. Такое мнение высказали читатели газеты Le Figaro в ответ на одно из последних видеообращений украинского лидера Владимира Зеленского.

«Кто ему (Зеленскому. — Ред.) скажет, что он не в блокбастере от Netflix и что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведет к исчезновению независимой Украины», — написал пользователь с ником al core.

Другой комментатор привел цитату из августовского доклада Amnesty International, в котором упоминалось, что размещение украинских военных баз в школах и больницах ставит под угрозу гражданское население.

«От Львова до Киева, украинцам все равно, потеряли они Крым или Донбасс, дело сделано, они хотят мира! Точно так же, как нашим предкам было совершенно безразлично, что они потеряли герцогство Пармское, Акадийское или Луизианское, все хотели положить конец войнам, которые вели наши короли и которые обходились очень дорого в человеческом исчислении и налогах», — отметил еще один читатель.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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