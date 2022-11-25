Полиция Владивостока начала проверку по факту стрельбы из окна

Полиция Владивостока проводит проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой запечатлены выстрелы неизвестного мужчины из ружья. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В настоящее время сотрудники полиции выехали на место происшествия. Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В частности устанавливаются причастные к инциденту лица. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, заключили в ведомстве.

Ранее в этот день в Сети появились кадры, на которых мужчина стреляет из снайперской винтовки из окна многоэтажного дома во Владивостоке. Местные жители утверждают, что на кадрах улица Сафонова.

Сам мужчина на видео уверяет, что патроны в ружье боевые. В Следственном комитете (СК) РФ заинтересовались инцидентом.