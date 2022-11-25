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Во Владивостоке мужчина стрелял боевыми патронами из окна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Сети 25 ноября появились кадры, на которых мужчина стреляет из снайперской винтовки из окна многоэтажного дома во Владивостоке.

По словам местных жителей, которые узнали окрестности, инцидент произошел на улице Сафонова.

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На видео стрелявший говорит, что ружье заряжено боевыми патронами. В связи с этим инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете (СК) РФ.

Ранее, 9 октября, на Ярцевской улице в Москве дебошир начал стрелять из окна своей квартиры, после чего очевидцы вызвали полицию. Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который открыл огонь по патрульной машине и ранил сотрудника в ноги. В соответствии с законом «О полиции» сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие, злоумышленник получил ранение и был задержан.

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