Во Владивостоке мужчина стрелял боевыми патронами из окна

В Сети 25 ноября появились кадры, на которых мужчина стреляет из снайперской винтовки из окна многоэтажного дома во Владивостоке.

По словам местных жителей, которые узнали окрестности, инцидент произошел на улице Сафонова.

На видео стрелявший говорит, что ружье заряжено боевыми патронами. В связи с этим инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете (СК) РФ.

Ранее, 9 октября, на Ярцевской улице в Москве дебошир начал стрелять из окна своей квартиры, после чего очевидцы вызвали полицию. Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который открыл огонь по патрульной машине и ранил сотрудника в ноги. В соответствии с законом «О полиции» сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие, злоумышленник получил ранение и был задержан.