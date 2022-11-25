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Эксперт рассказал об изменении программы вооружений на 2023 год

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В 2023 году государственная программа вооружений будет корректироваться, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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«Модернизации и улучшению подвергнуться все типы вооружения. Перечислять их нет смысла — в программе есть слово «все». Спецоперация показала преимущества и недостатки всего оружия и выявила современные тенденции. СВО показала, что в конфликтах будет использоваться в большем количестве высокоточное оружие. По этой причине особое внимание будет уделено повышению высокоточности, дальности оружия, автоматизации процессов целеуказания и боевого управления», — отметил он.

Ленков добавил, что процесс модернизации будет всеобъемлющим. Затронет, например, систему динамической защиты танков, которую в зоне СВО проверили на прочность всеми возможными противотанковыми средствами.

Президент России Владимир Путин 24 ноября поставил задачу перед правительством РФ не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики. Об этом президент России заявил на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Глава государства подчеркнул, что в этой связи крайне важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует. Также он отметил, что это касается не только специальной военной техники, но и экипировки, и снаряжения, медицины и так далее.

21 октября Путин подписал указ, утверждающий положение о Координационном совете и его состав. Среди задач структуры — принятие решений по обеспечению российской армии вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Кроме того, Координационный совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, регулировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны и тд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО

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