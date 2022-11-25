«Яндекс» начал отсеивать фейковые скидки на распродажах

В поиске «Яндекса» по товарам «Известия» обнаружили новый фильтр — «Проверенные скидки». После его применения платформа будет выдавать только карточки товаров, которые прошли проверку алгоритма. Он определяет, реально ли цена снижена по сравнению с уровнем двух предыдущих месяцев, пояснили «Известиям» в компании.

«Если продавец не завышал цены перед распродажей, скидка появится в карточке товара. Если скидка не пройдет проверку, уведомление о ней (красный ярлык) не будет показываться пользователю. Теперь «Яндекс» в обязательном порядке проверяет скидки от магазинов, которые передают информацию о них», — рассказали в пресс-службе поисковика.

Долю отсеиваемых фильтром «нечестных» скидок в «Яндексе» не раскрывают. В поиске по товарам больше не показывают товары с дисконтом, не отмеченные знаком «Проверенные скидки», убедились «Известия». По словам представителей поисковика, всего в выборке сейчас есть информация о более чем 730 млн товаров из разных магазинов и маркетплейсов.

О борьбе с сомнительными методами продвижения товаров и услуг задумываются и другие участники российского рынка электронной коммерции. Как и все игроки, Wildberries сталкивается с проблемой фейковых скидок и борется с этим явлением, утверждают в пресс-службе маркетплейса.

Проект «Яндекса» — первый в России пример масштабной кампании по борьбе с фейковыми скидками, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Рынок e-commerce сам заинтересован в обелении, отмечает он. Манипуляции со скидками создают недобросовестную конкуренцию и дают неоправданные преференции нечистоплотным продавцам, а это тормозит развитие всего сегмента, утверждает эксперт.

«Честные скидки, достоверность которых подтверждена сторонними источниками, по большому счету, выгодны самим продавцам, — они делают их товары и ресурсы более привлекательными для пользователей. Такая практика позволяет поддерживать лояльность клиентов», — объяснил Сергей Половников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Найдется не всё: «Яндекс» будет скрывать фейковые скидки на товары