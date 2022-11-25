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В Госдуму внесут инициативу о запрете сбора денег на капремонт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. Общественный совет при Минстрое направил в ведомство такой законопроект для внесения в ГД. «Известия» ознакомились с копией документа.

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Речь об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт — деньги, помимо индивидуальных спецсчетов для каждого дома, могут собирать в «общий котел» региональных операторов (куда попадают средства от жильцов многих домов, и здания ремонтируют по очереди). Как именно это делать, решают при голосовании собственников квартир. Примерно каждый 10-й дом в стране пользуется спецсчетом.

Авторы законопроекта считают, что предложенная ими мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте. Некоторые управляющие компании (УК) фактически воруют со спецсчетов деньги, сказали «Известиям» эксперты общественного совета при Минстрое. Например, средства тратят на работы по завышенным сметам или платят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги, добавили там.

Владельцы порядка 32% спецсчетов — это УК, еще примерно по 34% — товарищества собственников жилья (ТСЖ) и регоператоры (они могут контролировать не только «общий котел», но и выступать владельцами спецсчетов). Такие данные привела эксперт общественного совета при Минстрое, руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Если предложенный законопроект примут, домам, спецсчета которых контролируют УК, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ, пояснила специалист. При переходе к регоператору есть вероятность, что дом откажется от спецсчета и вступит в «общий котел».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счет в мешке: бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт

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