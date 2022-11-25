В России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в ноябре

Россияне уже начинают искать Дедов Морозов и Снегурочек к праздникам. В категории «Мероприятия и промоакции», куда входят услуги новогодних волшебников, спрос в ноябре этого года вырос на 12%, сообщили «Известиям» аналитики маркетплейса услуг YouDo. Специалисты сервиса для поиска специалистов «Профи» зафиксировали рост спроса на Дедов Морозов и Снегурочек на 32%.

«Из требований и предложений пользователей самое главное, кроме наличия у артистов собственных костюмов, чтобы они были трезвыми», — сообщили представители YouDo.

Уже озаботились поиском Дедов Морозов и Снегурочек и в некоторых компаниях. Как правило, такие заказчики ищут артистов в статусе самозанятых, обратили внимание в сервисе.

По данным платформы, средний чек на услуги ведущих и аниматоров в ноябре почти не изменился: в прошлом году пользователи платили в среднем 6859 рублей за услугу, а в этом готовы отдать 6934.

Сами Деды Морозы и Снегурочки тоже продвигают себя — на «Авито Услугах» уже свыше 6 тыс. объявлений от них. В среднем по России визит стоит от 1,5 тыс. рублей за час, рассказал руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

«Развлекательная программа в среднем длится от 15 минут до одного часа, в зависимости от выбора и желания заказчиков. За эту стоимость аниматоры приедут на дом, выступят с игровой программой, споют новогодние песни и подарят ребенку сладкий подарок. В финале поздравления Дед Мороз также может вручить основной подарок, если родители заранее незаметно передали его аниматору», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул также, что за дополнительные 500–1000 рублей можно заказать расширенную программу, и актеры могут провести несколько конкурсов и игр, показать фокусы или шоу мыльных пузырей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ролевое решение: в России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек