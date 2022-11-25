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Названы критерии выбора биржи криптовалют

Аналитик Быков: при выборе криптобиржи следует отталкиваться от размера площадки
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Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer
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При выборе криптобиржи следует отталкиваться от ее размера, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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По его словам, крупные площадки чаще всего являются самыми надежными.

«Почти все из них уже ввели KYC (Know your customer, процесс проверки человека перед совершением операций. — Ред.), чтобы не раздражать регуляторов, однако любители анонимности всё еще могут найти централизованные площадки без обязательной верификации даже среди топ-10 по торговым объемам», — отметил он.

В то же время децентрализованные биржи следует использовать по большей части для покупки перспективных монет (криптовалют), которые еще не успели появиться на централизованных площадках, объяснил эксперт.

«Здесь выбор на самом деле очень простой: Uniswap на Ethereum и Pancakeswap на BSC — это самые крупные площадки, где чаще всего и появляются интересные предложения», — заключил аналитик.

Накануне Быков объяснил, централизованные биржи можно сравнить с брокерами на фондовом рынке, только они не выводят сделки на биржу, а сами являются поставщиками ликвидности. У таких бирж в основном есть KYC.

При этом децентрализованная биржа — приложение, запущенное на блокчейне, со всеми присущими ему нюансами: обезличенность, зависимость времени и стоимости трансакций от ситуации на Ethereum (или другой сети, где запущена биржа), низкая ликвидность.

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