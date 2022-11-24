Минкультуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Ивлеевой

Кинокомпания «ЛУНАПАРК» получила отказ в выдаче прокатного удостоверения на ленту «Монастырь», главную роль в котором сыграла видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Такое решение приняло Министерство культуры России. Об этом ведомство сообщило «Известиям» в четверг, 24 ноября.

Уточняется, что решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Таким образом, в сериале нашли признаки оскорбления чувств верующих.

Также Минкультуры передало материалы по сериалу в Русскую православную церковь (РПЦ) для проведения экспертной оценки.

«В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии», — отметили в ведомстве.

На данный момент первые два эпизода «Монастыря» доступны к просмотру. Картина рассказывает о жизни раскованной и яркой девушки Марии, которая попадает в неприятности, из-за чего ей грозит тюремное заключение. По сюжету героиня, которую сыграла Ивлеева, укрывается в стенах монастыря.

14 ноября сообщалось, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение документального фильма «Голод» Александра Архангельского, рассказывающего о голоде 1920-х годов в СССР. В ведомстве указали на то, что картина была охарактеризована как «неуместная для показа» из-за содержания в ней «провокационной и шокирующей» информации.