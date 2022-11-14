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В Минкультуры объяснили отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод»

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министерство культуры России прокомментировало решение об отзыве прокатного удостоверения документального фильма «Голод» Александра Архангельского, рассказывающего о голоде 1920-х годов в СССР.

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«Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — заявили «Известиям» в министерстве.

Там также отметили, что картина была охарактеризована как «неуместная для показа»: граждане указали на содержание в ней «провокационной и шокирующей» информации.

«Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — добавили в министерстве.

В свою очередь Архангельский заявил, что фильм является просветительским и гуманистическим, пишет «Газета.Ru».

Архангельский создал документальную картину вместе с журналистами Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной. Производство фильма завершилось в сентябре 2022 года, после этого стартовали показы.

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