Эксперт спрогнозировал инфляцию в России до конца года

Инфляция на уровне 14% по итогам 2022 года может быть реалистичной, предположил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 24 ноября.

При этом эксперт отметил, что за последние месяцы темп роста уровня цен в России немного замедлился.

«После решения ЦБ (Центробанка. — Ред.) о сохранении учетной ставки на уровне 7,5% в конце октября, регулятор уточнил годовой прогноз по инфляции с 11–13% в сентябрьской версии до 12–13% в октябре, при этом оставил без изменений прогноз в 5–7% на 2023 год и в 4% — на 2024 год», — напомнил он.

Шатов также привел прогноз Минэкономразвития, согласно которому инфляция по итогам 2022 год может составить 12,4%, в 2023 году — 5,5%.

Он рассказал, что эти прогнозы представляются инвесторам оптимистичными, и добавил, что в середине октября Счетная палата раскритиковала оценку по инфляции на уровне 12,4% по итогам 2022-го.

«Эксперты указывали на то, что с учетом текущей инфляции для достижения прогнозного показателя цены в октябре–декабре должны расти темпами не выше 0,6–0,7% в месяц. А с учетом планируемой с 1 декабря 2022-го индексации тарифов на услуги ЖКХ на 8,5–9%, которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 п. п. в декабре, и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски недостижения прогнозного показателя инфляции», — объяснил он.

По мнению Шатова, для расчетов в рамках моделей лучше всего закладывать более реалистичный сценарий по инфляции на уровне 14–15% по итогам 2022 года.

«Следует отметить, что другим фактором ускорения роста цен выступает бюджетная эмиссия, создающая дополнительную денежную массу в экономике. Как правило, активность государственных расходов, особенно в последний месяц года, в 2–3 раза выше среднемесячных показателей в течение года», — объяснил он.

28 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев привел «Известиям» прогноз, согласно которому ожидается, что годовая инфляция до конца 2022-го останется в диапазоне 12–13%.

6 октября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на улучшение ситуации с инфляцией в стране и сообщил, что она опустилась до 13,5%. В то же время в Нидерландах этот показатель составлял 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%, отметил российский лидер.