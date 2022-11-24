Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о нежелании США переговоров по Украине
Мир
Одесский горсовет принял решение демонтировать памятники Екатерине II и Суворову
Мир
Поставку нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию прервали
Мир
Грузинские депутаты указали на попытки США вызволить Саакашвили из тюрьмы
Культура
Минкультуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Ивлеевой
Политика
Путин поздравил премьера Ирака ас-Судани со вступлением в должность
Спорт
The Daily Star рассказала о намерениях Apple купить «Манчестер Юнайтед»
Экономика
Аналитик предрек проблемы в Европе из-за введения потолка цен на российский газ
Мир
Премьер Словакии подарил Орбану новый шарф
Мир
В Эстонии сформируют дивизию из подразделений союзных стран
Мир
Политолог усомнился в желании Европы принять новую волну украинских беженцев
Мир
Мэра Харькова оштрафовали за обращение к жителям города на русском языке

Эксперт спрогнозировал инфляцию в России до конца года

Эксперт Шатов: за последние месяцы темп роста уровня цен в России замедлился
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляция на уровне 14% по итогам 2022 года может быть реалистичной, предположил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 24 ноября.

Какой с нас спрос: Путин оценил инфляцию и перспективы экономики
Рост цен замедлился до 13,5%, но розничные продажи сокращаются

При этом эксперт отметил, что за последние месяцы темп роста уровня цен в России немного замедлился.

«После решения ЦБ (Центробанка. — Ред.) о сохранении учетной ставки на уровне 7,5% в конце октября, регулятор уточнил годовой прогноз по инфляции с 11–13% в сентябрьской версии до 12–13% в октябре, при этом оставил без изменений прогноз в 5–7% на 2023 год и в 4% — на 2024 год», — напомнил он.

Шатов также привел прогноз Минэкономразвития, согласно которому инфляция по итогам 2022 год может составить 12,4%, в 2023 году — 5,5%.

Он рассказал, что эти прогнозы представляются инвесторам оптимистичными, и добавил, что в середине октября Счетная палата раскритиковала оценку по инфляции на уровне 12,4% по итогам 2022-го.

«Эксперты указывали на то, что с учетом текущей инфляции для достижения прогнозного показателя цены в октябре–декабре должны расти темпами не выше 0,6–0,7% в месяц. А с учетом планируемой с 1 декабря 2022-го индексации тарифов на услуги ЖКХ на 8,5–9%, которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 п. п. в декабре, и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски недостижения прогнозного показателя инфляции», — объяснил он.

По мнению Шатова, для расчетов в рамках моделей лучше всего закладывать более реалистичный сценарий по инфляции на уровне 14–15% по итогам 2022 года.

«Следует отметить, что другим фактором ускорения роста цен выступает бюджетная эмиссия, создающая дополнительную денежную массу в экономике. Как правило, активность государственных расходов, особенно в последний месяц года, в 2–3 раза выше среднемесячных показателей в течение года», — объяснил он.

28 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев привел «Известиям» прогноз, согласно которому ожидается, что годовая инфляция до конца 2022-го останется в диапазоне 12–13%.

6 октября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на улучшение ситуации с инфляцией в стране и сообщил, что она опустилась до 13,5%. В то же время в Нидерландах этот показатель составлял 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, а в Эстонии — 24,2%, отметил российский лидер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022