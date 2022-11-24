Топ-менеджеры «Вымпелкома» договорились о выкупе компании у Veon

Топ-менеджмент мобильного оператора «Билайн», который возглавляет генеральный директор Александр Торбахов, заключил соглашение о выкупе компании «Вымпелком» у телекоммуникационного холдинга Veon из Нидерландов. Об этом стало известно из пресс-релиза «Билайна», опубликованного, 24 ноября.

В соответствии с соглашением Veon получит от продажи своих активов 130 млрд рублей.

«Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, с правом сторон на продление данного срока, в случае если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», — добавляется в сообщении.

Согласно данным торгов на Мосбирже, после сообщения о продаже «Вымпелкома» акции Veon выросли более чем на 18%.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что холдинг Veon, владеющий мобильным оператором связи «Вымпелком», заявил о начале продажи российских активов. Отмечалось, что в настоящее время руководство холдинга изучает все варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон. «Вымпелком», в свою очередь, заявил, что смена владельца не повлияет на стратегию «Билайна».

По данным Veon, за II квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) «Вымпелком» в периметре Veon уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).