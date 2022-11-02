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Нидерландский владелец «Вымпелкома» Veon объявил о начале продажи бизнеса в РФ

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Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков
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Нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором связи «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), заявил о начале продажи российских активов. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 2 ноября.

В сотовый раз: «Билайн» может сменить владельца
Как это отразится на абонентах оператора и клиентах других сотовых компаний

«Veon Ltd. <...> сегодня объявляет о том, что проводит процесс <...> продажи в отношении своего российского бизнеса», — следует из заявления.

В настоящее время руководство холдинга изучает возможные варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

«Вымпелком», в свою очередь, заявил, что смена владельца не повлияет на стратегию «Билайна». Оператор подчеркнул, что находится в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами, поскольку владельцем является иностранный холдинг, из-за чего компания сталкивается с множеством регуляторных ограничений.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что «Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом — этот вопрос обсуждают в головной структуре отечественного оператора. Близкий к оператору источник рассказал «Известиям», что пока компания не предпринимала конкретных действий. О подобных планах слышал и источник, знакомый с акционерами компании — партнера «Вымпелкома».

По данным Veon, за II квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) «Вымпелком» в периметре Veon уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).

Сейчас рыночная капитализация холдинга — около $1 млрд. Очевидно, что больше половины этой стоимости приходится на российский «Вымпелком», уверен аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

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