Момент падения параплана на автомобили на Кубани попал на видео
Очевидцы засняли момент падения параплана на Кубани, в результате которого погибли два человека. Видео есть в распоряжении «Известий».
На кадрах видно, как параплан теряет высоту и падает.
Параплан с мотором потерпел крушение в четверг, 24 ноября, в Апшеронском районе Краснодарского края. Инцидент произошел в городе Хадыженск на улице Кирова.
При крушении параплан упал на автомобиль, возгорания не произошло. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Оба пилота, которые находились в параплане, погибли. О других погибших и пострадавших не сообщалось. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщили в прокуратуре, предварительно установлено, что собственник моторизированного параплана не справился с управлением, в связи с чем произошло падение.