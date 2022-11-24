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В прокуратуре назвали предварительную причину падения параплана на авто на Кубани

В прокуратуре Кубани подтвердили падение параплана, предварительно, его владелец не справился с управлением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В прокуратуре Краснодарского края в четверг, 24 ноября, подтвердили падение параплана на автомобиль в городе Хадыженск.

«Предварительно установлено, что собственник моторизированного параплана не справился с управлением, в связи с чем произошло падение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ТАСС.

Прокуратура района организовала проверку причин произошедшего.

Инцидент произошел ранее в этот день. Параплан при крушении упал на автомобиль, два пилота погибли.

17 октября два человека погибли при крушении параплана на Камчатке. Их тела были найдены на поле неподалеку от микрорайона Заозерный. По предварительным данным, проблемы у пилотов возникли при заходе на посадку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

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