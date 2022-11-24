Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта

России необходимо наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта, хотя она и сейчас на шаг впереди некоторых стран. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«По некоторым направлениям в этой области мы идем на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия», — сказал он.

Глава государства отметил колоссальное значение прорывов в данной области и указал на ожесточенное соперничество между государствами. По его словам, от результатов в сфере искусственного интеллекта зависит место России в мире, а также суверенитет, безопасность и состоятельность страны.

Ранее в этот день заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал «Известиям», что рынок искусственного интеллекта в России за последние три года вырос почти вдвое. По словам Колесникова, уже 20% российских организаций в среднем используют ИИ в большинстве приоритетных отраслей.

23 ноября первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что из всех технологий нашего времени искусственный интеллект развивается быстрее всех — это главная технология XXI века. Следующим этапом станет расширение возможностей ИИ, чтобы он мог решать множество задач и самообучаться.

В сентябре заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что для борьбы с кредитными мошенниками банки начали использовать искусственный интеллект. По его словам, система будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах кредитного процесса — от подачи заявки до получения денежных средств.