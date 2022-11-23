Александр Ведяхин рассказал о развитии искусственного интеллекта

«Сбер» с российскими ведущими вузами создает сеть центров искусственного интеллекта в регионах. Об этом рассказали на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, которая стартовала в среду, 23 ноября.

Как отметил помощник президента РФ Максим Орешкин, сейчас важно перейти от единичных примеров использования ИИ к полномасштабному внедрению в экономике и социальной сфере. По его словам, для этого есть всё необходимое, в том числе высококвалифицированные кадры и технологические решения.



Орешкин считает, что оптимизация и автоматизация производственных процессов, повышение точности принимаемых решений и создание новых материалов могут привести к росту экономики и увеличению доходов населения на дополнительные 5%. Внедрение ИИ также способствует развитию человеческого капитала за счет выстраивания оптимальных траекторий обучения и карьеры и может привести к увеличению продолжительности жизни на дополнительные три года за счет раннего выявления болезней и точной постановки диагнозов.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что из всех технологий нашего времени искусственный интеллект развивается быстрее всех — это главная технология XXI века. Следующим этапом станет расширение возможностей ИИ, чтобы он мог решать множество задач и самообучаться.

По мнению Ведяхина, искусственный интеллект является одним из инструментов решения глобальных проблем, которые сейчас как никогда актуальны. «Рабочая группа «Деловой двадцатки» по цифровизации порекомендовала правительствам использовать искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития. Для этого предложено создавать центры компетенций в сфере искусственного интеллекта по всему миру», — отметил он, добавив, что в России такие центры уже создаются.

«Регионы нашей страны всё активнее применяют технологии ИИ для решения актуальных проблем. «Сбер» тоже активно участвует в этих процессах. Этой осенью совместно с ДВФУ мы открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который работает над решением экологических проблем в мировом масштабе», — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка.

AI Journey — крупнейшая в мире по числу участников конференция, посвященная искусственному интеллекту и машинному обучению. «Сбер» выступает организатором мероприятия. Первый день конференции состоит из двух тематических направлений — научного (AI Journey Science) и молодежного (AI Journey Junior). AI Journey Science начался с прямой линии с российскими и международными технологическими центрами ИИ на тему «Развитие российских и международных центров искусственного интеллекта на благо человечества».