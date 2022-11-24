Уже более 800 тыс. водителей и пешеходов проверили знания правил дорожного движения на «Зимнем зачете Авто.ру», который завершится 30 ноября. Специалисты сервиса выяснили, какие вопросы про зимнее вождение вызывают больше всего трудностей.

Большинство российских автолюбителей (71%) правильно ответили на вопрос о проезде перекрестка с трамвайными путями (п. 13.6 ПДД). Также многие участники зачета знают, как по правилам объехать сугроб на полосе (п. 11.7 ПДД) и как избежать сильной пробуксовки на светофоре. Всего более 80% правильных ответов дали 7% участников, средний балл — 22 из 60 возможных.

Самый трудный вопрос зачета — о выезде на дорогу с односторонним движением (п. 9.1 ПДД): справился только 1% автолюбителей. По условиям задачи разметка занесена снегом, и, видимо, поэтому для большинства участников этот вопрос стал самым сложным.

Кроме того, многие ошибались в выборе правильного расположения машины при повороте налево или направо в зоне действия знаков «Движение налево» или «Движение прямо и направо» (п. 8.5 ПДД): участники не учитывали, что транспортное средство должно занимать крайнее правое или левое положение.

Самая высокая скорость прохождения теста — 1 минута 29 секунд. В тройку лидеров по количеству участников вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Екатеринбург.

«Зимний зачет» подготовили эксперты «Авто.ру» и ЦОДД Москвы совместно с автошколой «Баранка». За 15 минут пользователь отвечает на 15 вопросов. Всего специалисты подготовили 350 разных вопросов разной сложности.

В начале декабря подведут итоги онлайн-экзамена.

Впервые тестирование знаний правил дорожного движения проводили в 2020 году: в «Большом экзамене ПДД» тогда приняли участие 150 тыс. человек. Весной 2022-го уже более 1 млн участников проверили свои знания. На «Весеннем зачете» больше всего ошибок участники допустили в вопросах о велосипедных правилах и поведении пешеходов в зоне действия знака «Жилая зона». Самая высокая скорость прохождения теста составила 3 минуты и 18 секунд.