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В Госдуме предрекли Украине тяжелую зиму из-за действий Зеленского

Депутат Швыткин: Украину ждет тяжелая зима из-за действий Зеленского
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sergii Kharchenko
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Украину ждет тяжелая зима из-за действий главы государства Владимира Зеленского, а также из-за помощи киевскому режиму западных политиков. Об этом 24 ноября заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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«Я думаю, что зима на Украине будет достаточно тяжелая. Простой украинский народ страдает из-за действий Зеленского, а также народ стран Запада страдает из-за того, что сегодня их правительства пренебрегают интересами простых жителей и поставляют Киеву вооружения, различные генераторы», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Он добавил, что Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, что является «ответом на поставки вооружения и на поддержку со стороны стран Запада киевского режима».

«При этом удары наносятся избирательно в части минимизации того, что пострадало мирное население. Конечно, эти удары наносят урон военной составляющей Вооруженных сил Украины», — сказал Швыткин.

17 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. В связи с этим ЕК приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 т. По словам Ленарчича, в пакет помощи кроме электрогенераторов войдут также предметы для убежищ, наборы первой помощи, защитная одежда, противопожарное оборудование, водовозы и автобусы.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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