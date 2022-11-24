В Госдуме предрекли Украине тяжелую зиму из-за действий Зеленского
Украину ждет тяжелая зима из-за действий главы государства Владимира Зеленского, а также из-за помощи киевскому режиму западных политиков. Об этом 24 ноября заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
«Я думаю, что зима на Украине будет достаточно тяжелая. Простой украинский народ страдает из-за действий Зеленского, а также народ стран Запада страдает из-за того, что сегодня их правительства пренебрегают интересами простых жителей и поставляют Киеву вооружения, различные генераторы», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».
Он добавил, что Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, что является «ответом на поставки вооружения и на поддержку со стороны стран Запада киевского режима».
«При этом удары наносятся избирательно в части минимизации того, что пострадало мирное население. Конечно, эти удары наносят урон военной составляющей Вооруженных сил Украины», — сказал Швыткин.
17 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. В связи с этим ЕК приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 т. По словам Ленарчича, в пакет помощи кроме электрогенераторов войдут также предметы для убежищ, наборы первой помощи, защитная одежда, противопожарное оборудование, водовозы и автобусы.
10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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