Модель искусственного интеллекта для диагностики артрита создадут в Москве

Модель искусственного интеллекта (ИИ) для рентгенологической диагностики ревматоидного артрита создадут в Москве. Ученые из AIRI и НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой начали проект по созданию алгоритмов автоматической диагностики ревматоидного артрита и подготовку базы данных для обучения медицинских моделей ИИ. Об этом в рамках доклада на конференции AI Journey 2022 рассказала научный сотрудник Института AIRI Елизавета Дахова.

«Технологии компьютерного зрения позволяют сфокусировать внимание врача на выявленных изменениях и ускорить описание рентгенограммы. Алгоритмы ИИ призваны помочь медикам определять рентгенологические признаки ревматоидного артрита и оценивать динамику изменений с помощью автоматического анализа рентгеновских снимков», — сказала она.

Чтобы создать системы автоматической диагностики, необходимо большое количество размеченных врачами данных, отметила Дахова. По ее словам, открытых баз данных с подходящими для обучения моделей ИИ рентгенограмм не существует, а относительно низкая частота заболевания делает процесс их сбора достаточно затруднительным.

«Сложная оценка суставов врачом обязательна при проведении рентгенологического анализа. В процессе постановки диагноза учитываются клиническая картина, результаты анализов и рентгенологическое описание. Автоматическая детекция признаков ревматоидного артрита с помощью ИИ позволит врачам быстрее и точнее анализировать медицинские изображения, исключив из процесса рутинные процедуры и позволив медикам сконцентрироваться на интерпретации и экспертном анализе выделенных ИИ патологий», — сказала научный сотрудник.

Отмечается, что, несмотря на то что рентгенологические изображения порой не позволяют увидеть ранние изменения структуры костной ткани, они важны в ходе наблюдения за течением болезни и для оценки эффективности проводимой терапии.

Как сообщила врач-ревматолог НИИ ревматологии Полина Постникова, развившиеся у пациента рентгенологические изменения в кистях и стопах носят необратимый характер. Однако при назначении современной терапии возможно добиться ремиссии или низкой активности заболевания, при которых рентгенологические изменения не будут развиваться.

«Одним из критериев эффективности терапии является отсутствие рентгенологического прогрессирования. Разработка модели на основе искусственного интеллекта позволит повысить точность диагностики рентгенологических изменений, в том числе оценки их динамик. Благодаря этому будет проще вовремя корректировать подходы к терапии», — сказала она.

В ближайшее время ученые планируют завершить формирование набора данных и дополнить его снимками стоп. Далее исследовательский коллектив приступит к поиску и проверке альтернативных архитектур нейронных сетей, ретроспективному и проспективному тестированию технологий на базе НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой.

Ревматоидный артрит — хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание соединительной ткани, характеризующееся повреждением суставов и поражением внутренних органов. Заболеваемость составляет около 27 на 100 тыс. населения ежегодно. При отсутствии лечения развиваются деформации суставов кистей, которые приводят к проблемам с выполнением простых действий руками и инвалидности.

В августе сообщалось, что ученые Сеченовского университета начали разработку цифровых моделей различных органов человека. Их можно будет персонализировать под конкретного пациента, оценивать, нужна ли ему операция. А если нужна, моделировать, как организм отреагирует на то или иное действие хирурга или лекарство.