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Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова.

Как следует из базы МВД, его розыск ведется «по статье УК РФ». О какой именно статье идет речь, не уточняется.

3 ноября Караулов сообщил, что в его доме в подмосковном Наро-Фоминске правоохранители проводят обыски по делу о клевете. Позже он рассказал, что, предположительно, находится в статусе свидетеля по делу, возбужденному по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В тот же день московские приставы временно ограничили Караулову выезд из России из-за неоплаты штрафа в размере 20 тыс. рублей. Тем не менее он успел покинуть страну, после того как его вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете.

По данным ТАСС, речь шла о штрафе от 10 октября 2022 года за неисполнение решение суда. При этом отмечалось, что в конце сентября Караулова вызывали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, «однако уже в начале октября журналист покинул территорию РФ».

Караулов известен как автор и ведущий программ «Момент истины» и «Русский век». В 1995 году он стал обладателем премии ТЭФИ.

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