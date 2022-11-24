Ценности этого мира

Сосуществование разнообразного — один из главных секретов развития человечества. Хотя бы потому, что человеческая природа крайне противоречива, так как люди исполнены агрессии и зла, впрочем, как и добра и любви. И главный урок прошедших десятков тысяч лет человеческой или почти человеческой истории — умение созданий божьих выживать, несмотря на то что те же десятки тысяч лет были наполнены войнами и насилием.

Люди различаются по многим основаниям. Тут и этническая, и расовая принадлежность, культурные особенности, языки и многое другое. Но, бесспорно, один из наиболее существенных факторов различий между нами — это религиозная принадлежность. История знает множество примеров трагических столкновений именно на религиозной почве. Да и сегодня мы видим немало межконфессиональных конфликтов.

В этом отношении история России уникальна. Сказанное, конечно, не означает, что история других стран не уникальна, но смысл применения слова «уникальность» в том, что мы видим в явлении неповторимость, индивидуальность, то, что отличает от других.

Мировые религии пришли в Россию давно, и представители разных вероисповеданий сосуществуют в ней более тысячи лет. Так, в этом году отмечается, например, 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

Сказать, что эти сотни лет прошли совершенно безоблачно, было бы большим преувеличением. Но нельзя и приуменьшать опыт совместной жизни разных религий, выработанное умение часто находить решения довольно непростых ситуаций.

Историки спорили и продолжают спорить о том, какие именно обстоятельства сделали взаимоприемлемой жизнь мировых конфессий на территории современной России. Действительно, факторов, обеспечивших это, много. Но один из них достаточно очевиден: это наличие важных для людей идентичностей, которые дают им возможность говорить про себя «мы», несмотря на конфессиональные различия. То есть, помимо ощущения себя мусульманином или христианином, буддистом или иудеем, человек осознает себя как гражданина государства, как личность, связанную с принадлежностью к стране, той или иной территории, истории многоконфессиональной общности. Понятно, что поддержание такого рода идентичностей во многом зависит от государства, от его способности соблюдать правила игры в обществе. Но это же означает, что и само общество способно разглядеть общие смыслы в том, что на поверхности выглядит различным.

Размышления о сосуществовании религий, об устойчивости общества, в котором много разных конфессий, носят совершенно не досужий характер. Понимание природы социального согласия крайне важно для моделирования будущего мира.

Сегодня человечество в очередной раз оказалось на перепутье, речь идет о формировании нового мирового порядка, о том, как 8 млрд людей будут жить вместе на планете Земля. Сложностей и вызовов много, но среди них немалое место занимают чувства исключительности, превосходства одних людей или народов над другими. Помимо многих экономических или геополитических раздоров, есть и спор о том, какая социальная модель, какая социальная система лучше. Мы видим, как достаточно назойливо навязываются некоторые системы.

Более того, есть очевидное желание — у многих западных элит, например, — разделить мир на «чистых» и «нечистых», утвердить право одних судить других, ставить оценки за поведение целым народам и странам. В этом отношении опыт сосуществования конфессий весьма важен: он моделирует отношения между ценностными системами.

Религия отвечает на конечные вопросы бытия: в чем смысл жизни, как должен себя вести человек, какова высшая иерархия ценностей? И умение, не предавая своих убеждений, принимать факт наличия убеждений у других дорогого стоит. В сущности, это означает, что человечество глобально едино, и все мы признаем это обстоятельство.

Проблема в том, что в мире в самом деле много зла. И одно из его наиболее опасных проявлений, повторю, — отказ считать других равными себе. А это ведет к ненависти и вражде, к росту взаимных опасений, то есть к повышению риска эскалации конфликтов.

Проблема истории в том, что ее уроки дурно усваиваются. Отчасти это происходит и потому, что мир чрезвычайно усложнился и не очень похож на тот, что был хотя бы 100 лет назад. Мировых элит стало очень много, политические эгоизм и близорукость широко распространены. В то же время того, что объединяет человечество, как будто бы стало меньше. Исчез более или менее общий для всех образ будущего. В известном смысле во времена противостояния СССР и США с этим было легче: мечты об идеальном мире не так уж расходились, спор шел — во всяком случае формально — о том, каким путем этот идеал можно достичь.

Сегодня, повторю, дело хуже. Мир переживает концептуальный кризис моделей будущего. Многие важные понятия, в которых описывается мир, — например, демократия, автократия, избирательные права и так далее — нуждаются в переосмыслении. Хотя бы потому, что, когда эти понятия возникли, мир был совершенно иным.

Религиозные представления в этом отношении более «коррозиестойкие», они связаны с экзистенциальными, последними вопросами бытия личности. А личность хоть и меняется со временем, но всё же более стабильна. Как и сотни и тысячи лет назад люди боятся смерти, одиночества, хотят любить и быть любимыми, прожить отпущенный им срок по возможности счастливо.

И при конструировании нового мира, возможно, подобные вопросы сыграют достаточно важную роль. В конечном счете, сосуществование религий возможно — помимо всего прочего — вследствие сходства экзистенциального запроса людей.

Обсуждение связи важнейших вопросов современных религий и политической практики может дать довольно интересный результат, привести к неожиданному взгляду на происходящее в мире. Об этом будут говорить в Казани 24 марта на международной конференции Валдайского клуба «Религиозное многоголосие и национальное единство».

В известном смысле столь длительное сосуществование людей вместе, их способность выживать — чудесное явление.

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Союза писателей

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