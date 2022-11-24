Криптоброкер Genesis объявил о возможном банкротстве

Новый кризис пришел в индустрию криптовалют, о возможном банкротстве объявил еще один крупный игрок. Криптоброкер Genesis ищет финансирование на $1 млрд. Компания столкнулась с кризисом ликвидности после краха биржи FTX, передает телеканал «Известия». 22 ноября капитализация рынка криптовалют упала до $760 млрд. Стоимость биткоина опускалась до минимума за два года — до $15 480. К 23 ноября главная криптовалюта укрепилась до $16 506.

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