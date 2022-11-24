В России начали продавать флагманский седан Chevrolet

Автомобили прекратившей свою официальную деятельность в РФ Chevrolet вернулись в Россию благодаря параллельному импорту. Один из российских дилеров стал предлагать седан Malibu, сообщила 24 ноября «Российская газета».

Переднеприводный Chevrolet Malibu оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 253 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Седан по своим размерам и оснащению ближе к таким моделям, как Mazda 6, Kia K5, Hyundai Sonata.

В комплектации заявлены раздельный климат-контроль, подогрев сидений и руля, кожаный салон, электрорегулировка рулевой колонки и сиденья водителя, камера заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, парктроники, аудиосистема Bose, круиз-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Стоимость автомобиля, согласно прайсу неофициального дилера, составляет в РФ 2 989 000 рублей. Продавец уточнил, что Chevrolet Malibu был ввезен из Казахстана, а местом сборки машины является костанайский завод «СарыАркаАвтопром».

10 ноября российские дилеры анонсировали скорое появление в РФ автомобилей Chevrolet Captiva из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Машину производят в Китае на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling, Кроссовер предложат с полуторалитровым мотором мощностью 149 л.с., передним приводом и в единственной комплектации. В список оснащения войдут противоугонная система, ABS, круиз-контроль, парктроники, камеры кругового обзора. В машине есть обогрев зеркал, возможность удаленного запуска двигателя, мультимедийная система и электрорегулировки водительского кресла. Россиянам будет доступна только пятиместная версия машины. Новинку обещают поставить в Россию в конце декабря 2022 года по цене от 2,55 млн рублей.