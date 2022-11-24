Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

В результате ДТП в Задонском районе Липецкой области четыре человека, в том числе два ребенка, погибли, еще один госпитализирован. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в управлении МВД России по Липецкой области.

Отмечается, что авария произошла на 436-м км трассы М4 «Дон» в 3:30 утра. Причиной ДТП стал наезд легкового автомобиля Skoda на световую опору.

«В результате ДТП водитель: женщина 1989 г.р. и трое пассажиров: женщина 1991 г.р., двое мальчиков 2012 г.р. (10 лет) и 2009 г р. (12 лет) погибли на месте», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пятилетняя девочка, которая также находилась в автомобиле, госпитализирована.

Согласно информации МВД, автомобиль зарегистрирован в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Накануне один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком под Липецком. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.