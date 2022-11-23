Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком под Липецком

В Липецкой области около 4 часов утра 23 ноября произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля Mercedes с грузовиком Renault один человек погиб и двое пострадали.

GOROD48 со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону пишет, что авария случилась на автодороге Р-119 в районе поворота на Галичью гору. На 247-м км трассы Орел – Тамбов 47-летний водитель легковушки, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 48-летний житель Ростовской области.

В результате столкновения погиб 39-летний пассажир Mercedes. Его водитель и еще один 38-летний пассажир госпитализированы с травмами.

Lipetskmedia уточняет, что за минувшие сутки в Липецкой области произошло три крупных аварии. Кроме столкновения легковушки и грузовика в Задонском районе, перевернулась «Газель» в Усманском районе. Водителя госпитализировали.

Также в Данковском районе водитель неустановленного автомобиля наехал на мужчину, шедшего по обочине в попутном направлении. Пешеход госпитализирован.