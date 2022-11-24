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В США девушка переехала жить в машину из-за экономии на счетах за ЖКХ

Daily Mirror: в США девушка переехала жить в машину, чтобы сэкономить на счетах за ЖКХ
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Фото: Соцсети
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В США девушка переехала жить в машину, чтобы сэкономить на счетах за ЖКХ. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

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По словам, Никиты Крамп большую часть денег она тратила на оплату аренды жилья и счетов за коммунальные услуги. Она рассказала, что после этих расходов у нее оставалось $100.

В качестве эксперимента в 2019 году девушка решила переехать жить в свой автомобиль. Она отметила, что это положительно сказалось на качестве ее жизни. По словам Крамп, она даже оборудовала автомобиль складным столиком, чтобы иметь возможность делать полноценные приемы пищи в машине. В багажнике девушка сделала импровизированный шкаф из четырех контейнеров. Душ она принимает в круглосуточных спортзалах, а ночует в спальных районах.

Как поделилась Крамп, за три года жизни в машине ей удалось накопить $25 тыс. Эти деньги она внесла в залог за фургон.

«Конечно, в такой жизни есть свои трудности, но я из депрессивного человека без денег, которым я была в 2019 году, превратилась в процветающего и активного человека уже год спустя. Финансовая стабильность просто изменила всё, а также заставила меня осознать, насколько сильно я раньше страдала», ― рассказала девушка.

Она рассказала, что в прошлом году начала зарабатывать на создании контента для социальных сетей. Также Крамп получает доход от рекламных интеграций и просмотров.

Однако Крамп отметила, что такого образа жизни всё же есть минусы. Один из них — отсутствие возможности принять ванну или отдохнуть в уединении.

Ранее, 7 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что счета за электроэнергию в Европе достигли рекордного уровня. При том, что правительства ЕС пообещали выделить более €550 млрд на защиту граждан и предприятий от резкого роста цен на энергию за последний год.

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