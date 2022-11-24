Постпред РФ в Вене назвал Запад главным врагом рыночной экономики

Запад является главным врагом рыночной экономики, поскольку страны Евросоюза хотят ввести потолок цены на нефть. Об этом заявил в четверг, 24 ноября, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Запад — главный враг рыночной экономики. Они хотят установить потолок цен на импорт российской нефти и газа. Тоталитаризм расширяется на экономическую сферу Западом», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ульянов также назвал соответствующие усилия Запада безуспешными. Он напомнил, что Москва уже озвучивала свою позицию относительно того, что не будет экспортировать энергоресурсы в случае введения ограничения цен.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что переговоры стран Евросоюза (ЕС) о введении предложенного «большой семеркой» ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В частности, некоторые участники ЕС отвергли предложенный потолок в $65 за баррель.

При этом 22 ноября министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, согласно которой допускается проведение транзакций, связанных с поставками энергоресурса РФ в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств ЕС, не имеющих выхода к морю.

Еще 7 сентября президент РФ Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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