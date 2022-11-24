Разведчики 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному с жалобой на самоубийственный приказ командования. Об этом сообщает в среду, 23 ноября, Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что украинские разведчики под Артемовском получили приказ занять позиции, которые были известны артиллеристам Вооруженных сил (ВС) России. Приказ был выполнен, в результате чего бойцы ВСУ попали под обстрел российских военных.

Бойцы решили отступить от занятых позиций, однако получили приказ командира бригады Дмитрия Брежинского вернуться. Доводы разведчиков он не слушал.

Спустя несколько дней бойцов передислоцировали, лишив при этом вещевого и продуктового довольствования.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что на артемовском направлении наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий, при этом украинские военные несут большие потери.

Также в этот день стало известно, что ВСУ решили отказаться от наступательных действий под Артемовском и Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) на фоне ухудшения погодных условий. Офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что соответствующее решение украинское командование приняло в связи с большими потерями, а также нарушениями поставок боеприпасов.

21 ноября, Марочко рассказал о том, что ВСУ перешли в «глухую» оборону в районах городов Артемовск и Соледар.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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