Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Происшествия
В Балашихе произошел пожар в нежилых строениях на Носовихинском шоссе
Общество
Госдума рассмотрит закон о штрафе за нарушение правил выгула собак
Мир
Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана
Мир
В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Экономика
Эксперты предсказали снижение цен на индейку на 5–10% к Новому году
Мир
Небензя пришел на заседание СБ ООН во время выступления Зеленского
Общество
Разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию
Происшествия
В Москве из-за обледенения дороги столкнулись 15 автомобилей
Мир
Зеленский пригласил экспертов ООН на украинские энергетические объекты
Сюжет:

МККК заявил о готовности стать посредником при обмене пленными

МККК заявил о готовности стать посредником при обмене пленными между Россией и Украиной
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красный Крест готов выступить нейтральным посредником для обмена военнопленными между Россией и Украиной, если стороны выразят такое желание. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Мы не играли в этом (в раундах обменов военнопленными между Киевом и Москвой. — Ред.) никакой роли. Но мы, конечно, готовы выступить нейтральным посредником, если стороны пожелают такую поддержку. Но в то же время пункт, на котором я буду продолжать настаивать как представитель МККК, — нам важно иметь доступ ко всем военнопленным, где бы они ни содержались. Это обязанность [конфликтующих сторон]», — пояснил директор МККК.

Он отметил, что при любом обмене пленными «также очень важно, чтобы национальные информационные бюро, созданные Россией и Украиной, могли передавать эту информацию в Центральное агентство по розыску МККК, чтобы близкие были своевременно проинформированы».

23 ноября РФ и Украина провели очередной обмен пленными — 35 на 35, заявило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что военнослужащие были возвращены с «подконтрольной киевскому режиму территории».

В прошлый раз Москва и Киев провели обмен пленными 3 ноября, в Россию тогда вернулись 107 военнослужащих.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Видео ужасное, но мы не можем это комментировать»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022