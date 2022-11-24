МККК заявил о готовности стать посредником при обмене пленными

Красный Крест готов выступить нейтральным посредником для обмена военнопленными между Россией и Украиной, если стороны выразят такое желание. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

«Мы не играли в этом (в раундах обменов военнопленными между Киевом и Москвой. — Ред.) никакой роли. Но мы, конечно, готовы выступить нейтральным посредником, если стороны пожелают такую поддержку. Но в то же время пункт, на котором я буду продолжать настаивать как представитель МККК, — нам важно иметь доступ ко всем военнопленным, где бы они ни содержались. Это обязанность [конфликтующих сторон]», — пояснил директор МККК.

Он отметил, что при любом обмене пленными «также очень важно, чтобы национальные информационные бюро, созданные Россией и Украиной, могли передавать эту информацию в Центральное агентство по розыску МККК, чтобы близкие были своевременно проинформированы».

23 ноября РФ и Украина провели очередной обмен пленными — 35 на 35, заявило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что военнослужащие были возвращены с «подконтрольной киевскому режиму территории».

В прошлый раз Москва и Киев провели обмен пленными 3 ноября, в Россию тогда вернулись 107 военнослужащих.

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