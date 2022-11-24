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Эксперты затруднились назвать точный срок возвращения Samsung в Россию

Возвращение Samsung в Россию откладывается на неопределенный срок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Возобновление официальных поставок продукции Samsung на российский рынок переносится на неопределенный срок, рассказали «Известиям» сотрудники двух компаний-партнеров производителей электроники.

Снова и дело: Samsung может вернуться в Россию
Как возобновление продаж отразится на отечественном рынке и сможет ли компания вернуть прежнюю долю в нем

Это случится не раньше завершения специальной военной операции России на Украине, считает один из них. Samsung, как и другие крупные транснациональные корпорации, опасается вторичных санкций со стороны США, полагает другой собеседник «Известий».

Ранее источник, близкий к компании, рассказал «Известиям», что Samsung, вероятно, возобновит поставки в Россию до конца этого года. Это могло было произойти в октябре, конкретизировал сотрудник компании-партнера южнокорейского вендора. Затем источник, знакомый с менеджерами российского офиса компании, сказал, что планы скорректировали из-за частичной мобилизации в РФ.

Как говорят опрошенные «Известиями» участники рынка, к 22 ноября ситуация осталась прежней, и ничто не указывает на то, что она изменится до конца этого месяца.

«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — подтвердили редакции в пресс-службе компании.

Samsung не спешит возобновлять поставки в Россию, опасаясь осуждения в других странах — в частности, в США и Европе, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вендор боится потерять крупнейшие рынки, различного рода бойкотов на них, полагает эксперт.

Он сказал и об опасениях, связанных со вторичными санкциями. Многие крупнейшие мировые транснациональные корпорации ждут, когда продажи в РФ возобновит одна из них, чтобы последовать ее примеру, считает Эльдар Муртазин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уйти по-корейски: решение о возвращении Samsung в РФ отложено на неопределенный срок

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