Эксперт объяснил решение в США о выводе из-под ограничений операций с нефтью РФ

Американский минфин неслучайно накануне заявил о разрешении операций, связанных с поставками российской нефти в несколько стран Евросоюза (ЕС). Решение принято на фоне обсуждения потолка цен на российские энергоносители. При этом в США понимают, что, если РФ откажется поставлять нефть в поддерживающие ограничения государства, это приведет к тому, что на рынке возникнет дефицит нефти, рассказал «Известиям» 23 ноября заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

Эксперт напомнил, что в настоящее время руководители профильных министерств стран ЕС активно обсуждают потолок цен на нефть, называя цифры в $65–70 за баррель.

«Это (решение минфина США. — Ред) сделано неслучайно, чтобы сильно не будоражить рынок нефти. Потому что они понимают: если Россия откажется поставлять нефть в страны, которые принимают потолок цен и поддерживают его, то это приведет к тому, что на рынке окажется меньше нефти. Это может привести к усугублению энергетического кризиса в странах ЕС, в отношении которых были приняты эти исключения», — объяснил Гулиев.

Кроме того, отказ российской стороны от поставок также может повлиять на увеличение цен на мировом рынке нефти.

С другой стороны, решение минфина поможет определенным странам, у которых нет выхода к морю, не остаться в тяжелом состоянии и найти выход в сложившейся ситуации, добавил эксперт. У таких государств единственный источник энергоресурса — трубопроводная сеть, по которой поступает российская нефть.

22 ноября министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, согласно которой допускается проведение транзакций, связанных с поставками энергоресурса РФ в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств ЕС, не имеющих выхода к морю.

В еще одном сообщении министерства говорится, что потолок цен будет установлен после «технических процедур». Ведомство выпустит руководство по реализации мер.

В начале сентября стало известно, что страны «большой семерки» договорились ввести ограничения стоимости нефти из России.

7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что если будут приняты такие шаги в отношении российских энергоносителей, то Западу грозит полная остановка поставок из РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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