Реклама
Прямой эфир
Мир
Россиянина приговорили к 90 дням заключения в Норвегии за съемку дроном
Мир
Власти Киевской области сообщили о полном отключении света
Спорт
Сборная Японии выиграла в матче с Германией на ЧМ-2022
Общество
Суд продлил арест Яшину на полгода по делу о фейках о ВС России
Мир
AFP сообщило о намерении Макрона провести переговоры с Путиным
Общество
Москву начали украшать к Новому году
Мир
Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился
Мир
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Мир
ЕС может заморозить выплаты для Венгрии в размере €7,5 млрд
Авто
В Россию привезли кроссовер Duster под маркой Dacia
Мир
Госдума одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам
Мир
Скончался создатель бренда обуви Casadei

Эксперт объяснил решение в США о выводе из-под ограничений операций с нефтью РФ

Эксперт Гулиев объяснил решение в США о выводе из-под ограничений операций с нефтью РФ
0
Фото: ТАСС/Алеев Егор
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский минфин неслучайно накануне заявил о разрешении операций, связанных с поставками российской нефти в несколько стран Евросоюза (ЕС). Решение принято на фоне обсуждения потолка цен на российские энергоносители. При этом в США понимают, что, если РФ откажется поставлять нефть в поддерживающие ограничения государства, это приведет к тому, что на рынке возникнет дефицит нефти, рассказал «Известиям» 23 ноября заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

Эксперт напомнил, что в настоящее время руководители профильных министерств стран ЕС активно обсуждают потолок цен на нефть, называя цифры в $65–70 за баррель.

Сбавить обороты: Москва может наказать Запад в нефтяной игре
Амбициозные планы «большой семерки» могут разбиться из-за разницы интересов

«Это (решение минфина США. — Ред) сделано неслучайно, чтобы сильно не будоражить рынок нефти. Потому что они понимают: если Россия откажется поставлять нефть в страны, которые принимают потолок цен и поддерживают его, то это приведет к тому, что на рынке окажется меньше нефти. Это может привести к усугублению энергетического кризиса в странах ЕС, в отношении которых были приняты эти исключения», — объяснил Гулиев.

Кроме того, отказ российской стороны от поставок также может повлиять на увеличение цен на мировом рынке нефти.

С другой стороны, решение минфина поможет определенным странам, у которых нет выхода к морю, не остаться в тяжелом состоянии и найти выход в сложившейся ситуации, добавил эксперт. У таких государств единственный источник энергоресурса — трубопроводная сеть, по которой поступает российская нефть.

22 ноября министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, согласно которой допускается проведение транзакций, связанных с поставками энергоресурса РФ в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств ЕС, не имеющих выхода к морю.

В еще одном сообщении министерства говорится, что потолок цен будет установлен после «технических процедур». Ведомство выпустит руководство по реализации мер.

В начале сентября стало известно, что страны «большой семерки» договорились ввести ограничения стоимости нефти из России.

7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что если будут приняты такие шаги в отношении российских энергоносителей, то Западу грозит полная остановка поставок из РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022