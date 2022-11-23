Карта спецоперации на Украине 23 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки российские ПВО сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении, уничтожив за сутки более 60 военнослужащих ВСУ. Также ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР, а на купянском направлении ВС РФ огнем артиллерии и ТОС сорвали атаку украинских морпехов, уничтожено более 30 военных ВСУ.

Одновременно на краснолиманском направлении была сорвана попытка атаки ВСУ на населенный пункт Червонопоповка в ЛНР, уничтожено до 20 украинских военных.

В Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов.