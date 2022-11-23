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Роналду может продолжить футбольную карьеру в Саудовской Аравии

Marca: Роналду может продолжить футбольную карьеру в Саудовской Аравии
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Фото: Global Look Press/ Ricardo Larreina
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» может продолжить свою карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом 23 ноября сообщило испанское издание Marca.

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Как отмечает RT, клуб предложил Роналду €242 млн за два года. По данным СМИ, футболист готов принять предложение.

Как напоминает «Ридус», летом футбольный клуб «Аль-Наср» предлагал Роналду заключить соглашение на сумму от €250 млн до €275 млн, но тогда португалец предпочел не уезжать из Манчестера.

Отмечается также, что предложение Роналду сделал и английский клуб «Ньюкасл». Этот клуб, как и «Ан-Наср», принадлежит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, отмечает телеканал «360».

37-летний Роналду 22 ноября покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью британскому репортеру Пирсу Моргану. В нем португальский бомбардир раскритиковал руководство британского футбольного клуба. Тогда же футболист рассказал, что не уважает тренера Эрику тен Хагу, чувствует себя преданным, пишет НСН. Роналду также заявил, что его выживают из команды. После переговоров стороны договорились о расторжении контракта, пишет «Спорт-Экспресс».

Администрация клуба поблагодарила спортсмена за работу в команде и «его огромный вклад в игру». Роналду забил 145 голов в 346 матчах за «красных дьяволов», отмечает телеканал «Звезда».

21 ноября Роналду заявлял о желании вернуться в «Реал» в качестве замены травмированному игроку Кариму Бензема в январе 2023 года. Как отмечает сайт kp.ru, португалец открыт для потенциального возвращения в «Реал» до конца сезона, и клуб может быть заинтересован в этом.

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