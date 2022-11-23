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Ученые назвали четыре фактора для качественного сна

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Фото: РИА Новости/ Игорь Михалев
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Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выявили четыре ключевых фактора, которые помогают выспаться и не чувствовать сонливость на протяжении дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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В статье говорится, что в исследовании принимали участие 833 человека. На протяжении двух недель ученые следили за питанием испытуемых, физической активностью, режимом сна и уровнем глюкозы. Участники тоже ежедневно оценивали свое самочувствие в течение дня и качество сна.

На основании полученных данных, ученые установили четыре основных фактора, влияющих на состояние людей после сна.

Во-первых, было установлено, что на это влияют продолжительность, время и эффективность сна. Чем больше он продолжался, тем лучше испытуемые высыпались и чувствовали себя в течение дня. Важно и время пробуждения: если человек вставал позже, чем обычно, это также положительно влияло на его самочувствие.

Как выяснили ученые, важное значение в этом вопросе также имеет физическая активность. Чем активнее были испытуемые в течение дня, тем лучше они высыпались. Ночная же активность, напротив, ухудшала качество сна.

Третий фактор — завтрак. Выяснилось, что те, у кого завтрак содержал большое количество углеводов, легче вставали по утрам. А пища, богатая белками, наоборот, снижала уровень бодрости. При этом выпитое кофе не играло большого значения. Также было установлено, что те, кто ел три-четыре раза в день, чувствовали себя лучше, чем те, кто ел по пять и более раз.

Четвертый фактор — уровень глюкозы в крови после завтрака. Было установлено, что чем выше всплеск уровня сахара в крови после завтрака, тем хуже качество пробуждения. Те испытуемые, у которых в завтрак был включен напиток с чистой глюкозой, чувствовали себя хуже тех, кто съедал обычный завтрак с высоким содержанием углеводов.

10 ноября врач невролог-сомнолог, ведущий эксперт онлайн-сервиса по коррекции бессонницы Somly.ru Ирина Завалко рассказала о природе такого состояния, как сонный паралич. Она уточнила, что помимо невозможности пошевелиться в состоянии сонного паралича у большинства людей возникает ощущение присутствия кого-то в комнате, которое также сильно пугает. Так, если эпизод лунатизма человек обычно не помнит, то сонный паралич — это очень неприятное и часто пугающее состояние.

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