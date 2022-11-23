Дело возбудили по факту убийства двух домашних собак в Амурской области

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух домашних собак на территории садового товарищества под Благовещенском. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с несколькими животными».

Инцидент произошел 13 ноября 2022 года в садовом товариществе «Авиатор». Неизвестный застрелил двух собак по кличке Арчи и Крысь, находившихся на частном подворье. Животные погибли, пишет ИА PriamurMedia.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

22 ноября сообщалось, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства жестокой расправы над собакой в Красногорске (Московская область). Замученное животное местные жители нашли около спуска в подвал жилого дома.