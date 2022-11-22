В Подмосковье полиция ищет насмерть забившего собаку мужчину

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства жестокой расправы над собакой в Красногорске, о котором в правоохранительные органы сообщили местные жители во вторник, 22 ноября.

В Главном управлении МВД России по Московской области сообщили, что на данный момент сотрудники полиции предварительно установили, что около спуска в подвал у жилого дома неизвестный причинил телесные повреждения собаке, от чего впоследствии она скончалась. Опрошены свидетели инцидента.

«В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправному деянию, а также всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором местные жители рассказывают, что они нашли замученное животное возле одного из домов в Красногорске.

До этого, 19 ноября, в Брянской области неизвестные подожгли приют для животных. Сообщалось, что в результате пожара погибли 52 питомца — 50 кошек и две собаки. Животные не смогли выбраться из вольеров и сгорели заживо.