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В Брянской области более 50 животных погибли из-за пожара в приюте

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Фото: avchernov.ru
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В Брянской области неизвестные подожгли приют для животных. Об этом в соцсетях сообщили 20 ноября волонтеры группы «Подари надежду!».

Она заявили, что инцидент произошел 19 ноября в дачном поселке у деревни Глаженка.

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Всего погибли 52 питомца — 50 кошек и две собаки. Животные не смогли выбраться из вольеров и сгорели заживо.

Отмечается, что хозяина приюта зовут Геннадий. Он помогал бездомным животным, обустроил для них вольеры в своем доме. По словам волонтеров, мужчине неоднократно угрожали. При этом они отметили, что огонь начал распространяться от входной двери дома, однако там не было горючих материалов или проводки.

По словам волонтера, находящегося на месте ЧП, экстренные службы подтвердили факт поджога.

В январе в приюте под Белгородом неизвестные отравили 20 собак.

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