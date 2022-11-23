В Омске девочка оказалась в реанимации после падения в кипяток
Школьница из Омска получила обширные ожоги первой степени после падения в яму с горячей водой. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили представители регионального СУ СК РФ.
В пресс-службе ведомства отметили, что пострадавшая была госпитализирована и в настоящий момент находится в реанимации.
По версии следствия, накануне днем произошел прорыв трубы теплотрассы рядом с жилым домом. В результате чего образовался провал, заполненный кипятком. Из-за того что последствия аварии не были своевременно ликвидированы, а опасный участок не был огражден, в яму провалилась 12-летняя девочка.
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении неустановленных работников муниципального предприятия «Тепловая компания», чья халатность привела к получению травм несовершеннолетней.
Ранее, 22 ноября, в Якутии возбудили уголовное дело в отношении женщины, чья пятилетняя дочь пострадала при падении из окна. Инцидент произошел в сентябре в поселке Батагай. Ребенок упал с высоты второго этажа. Позже врачи зафиксировали переломы и ушибы мягких тканей, которые были расценены как тяжкий вред здоровью.
В ходе проверки было установлено, что семья девочки состоит на учете в органах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. После случившегося отдел опеки и попечительства направил в суд иск об ограничении матери ребенка в родительских правах.