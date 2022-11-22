Уголовное дело возбудили после падения ребенка из окна в Якутии
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении женщины, чей ребенок выпал из окна. Пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.
Инцидент произошел в сентябре в поселке Батагай Верхоянского района. Девочка выпала с балкона на втором этаже, в результате чего получила переломы и ушибы мягких тканей. Ребенка доставили на лечение в Якутск, врачи оценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью девочки. Об этом пишет ИА SakhaNews.
В ходе проверки правоохранительные органы установили, что девочка находилась дома с младшей сестрой без присмотра. Семья состоит на учете в органах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. В отношении многодетной матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Отдел опеки и попечительства администрации Верхоянского района направил в суд исковое заявление об ограничении женщины в родительских правах.
В Мурманске 15 ноября ребенок выпал из окна дома на Кольском проспекте. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.