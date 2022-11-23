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В Германии решили упразднить «Петербургский диалог»

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Фото: Global Look Press/Friedemann Kohler
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Инициированный российским лидером Владимиром Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером в 2001 году «Петербургский диалог» может быть упразднен. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября. «Известия» выяснили, каким было значение площадки, а также есть ли надежда на восстановление ее работы.

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Во вторник на рассмотрение собрания, его членов была вынесена резолюция о роспуске площадки. При этом «Собрание членов «Петербургского диалога» по запросу правления решает провести в I квартале 2023 года еще одну внеочередную общую встречу, на которой будет принято решение о роспуске.

Последняя встреча немецких и российских представителей состоялась в Бонне в июле 2019 года. Тогда повестка на форуме прозаично была определена так: «Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы: вклады гражданских обществ России и Германии».

«Как участник всех форумов с 2001 года могу подтвердить, что благодаря им между Германией и Россией сначала завязались одновременно доверительные и рабочие отношения в ряде сфер — от науки до культуры. Многие страны даже завидовали ФРГ, что у нее получился такой инструмент сотрудничества с РФ. Но спустя несколько лет диалог стал площадкой для конфликтов», — сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

По словам научного сотрудника Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артема Соколова, в последнее время немецкая сторона стремилась установить за собой приоритет в определении повестки дня «Петербургского диалога», и это вызывало непонимание со стороны российских участников.

«Сейчас нам как никогда нужно больше каналов. Если у Германии и России и есть безопасное и хорошее будущее вместе, то только благодаря тем, кто готов разговаривать друг с другом, а не тем, кто поставляет оружие», –– сказал «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Закрыть клуб: в ФРГ решили упразднить «Петербургский диалог»

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