В ГД рассмотрят во втором чтении проект поправок о «лифтнадзоре»

Правительственная комиссия одобрила проект поправок к инициативе Ростехнадзора вернуть «лифтнадзор», выяснили «Известия». Если документ примут во втором чтении в Госдуме, он вступит в силу в марте 2023-го.

Сейчас в стране отсутствует госконтроль за подъемниками. В июле 2021 года его отменили, а уже в 2022-от было зафиксировано по меньшей мере пять крупных ЧП с лифтами, в результате которых погибли или пострадали люди. Таким образом сейчас в России свыше 100 тыс. лифтов, которые нужно заменить.

«Сегодня в этой сфере образовался правовой пробел. В результате такой контроль не осуществляется уже больше года, что, естественно, создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан», — отметил член правкомиссии, глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 21 сентября 2022 года. «Известия» направили запросы в правительство и Ростехнадзор по данному вопросу.

«Лифтнадзор», скорее всего, не повлияет на число происшествий, но контроль позволит упорядочить работу в этой сфере, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

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Взять вверх: с марта 2023-го в Россию может вернуться «лифтнадзор»