В комитете Госдумы предложили увеличить субсидию на лизинг спецтехники

На финансирование программы субсидирования лизинга дорожно-строительной техники в следующем году хотят выделить еще 5 млрд рублей — в дополнение к уже предусмотренному 1 млрд. Такое предложение направлено в Минпромторг, соответствующие поправки готовятся к федеральному бюджету, рассказал «Известиям» один из разработчиков проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Речь о такой технике, как экскаваторы, бульдозеры, мини-погрузчики, катки для укладки асфальта, погрузчики, автогрейдеры, подъемные краны.

Минпромторг рассмотрит инициативу, когда она поступит, сообщили в ведомстве.

По словам депутата, субсидирование направлено на повышение спроса — для стратегически важного импортозамещения. Допфинансирование позволит продать отечественную технику на 50 млрд рублей в следующем году, сказал он.

Российские производители оказались в сложной ситуации не только из-за кризиса, но и из-за демпинга со стороны китайских компаний, сказала член совета директоров лизинговой компании «Дельта» (входит в Объединенную лизинговую ассоциацию) Анна Сторожева. Заводам из КНР позволяет уменьшить цены снижение курса юаня относительно доллара, пояснила она.

Ряд иностранных поставщиков зачастую продает товары по себестоимости — это и есть демпинг, подтвердили в ассоциации «Росспецмаш».

Отсутствие эффективно развивающихся отечественных производителей спецтехники может привести к увеличению зависимости от ее поставок из других стран, считает директор продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Стройподряд: субсидию на лизинг спецтехники хотят увеличить вшестеро